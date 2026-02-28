なにわ男子の道枝駿佑が自身のInstagramで、ワントーンコーデを披露した。 ■道枝駿佑がアンバサダー就任を報告 【写真】道枝駿佑がキュートなピースサイン、モカ色のワントーンコーデで登場 この日の道枝は、モカ色のシャツと同系色のワイドパンツを合わせたワントーンコーデなど、計4点の写真を公開した。 1枚目の写真ではスキンケア製品と共に写るアンバサダー