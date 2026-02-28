この記事をまとめると ■大阪オートメッセ2026でJAFが安全を啓発するブースを展開 ■シートベルト・コンビンサーで5km/h衝突を体験し装着効果を実感 ■イベント来場者を対象に交通安全意識向上を図る取り組みとなった イベント来場者へ安全啓発 大阪オートメッセ2026が盛況のうちに閉幕しました。史上最多の700台超が集結し、来場者は21万人を突破しました。会場では最新チューニングパーツやカーオーディオ、エアロパーツなど関