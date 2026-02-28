iPhoneが深夜に勝手に知らない番号に電話をかける不具合について、アップル社のカスタマーサポートの担当者がコメントした。中国メディアの新黄河が25日付で報じた。記事によると、中国のSNS・微博（ウェイボー）で「午前2時にiPhoneが自動で発信した」との話題がトレンド入りし、議論を呼んでいる。実際に不具合があったというユーザーは、画面がロックされた状態で、かつ、充電中の深夜に自動で電話をかけることがあったと報告し