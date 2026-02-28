きょう未明、愛媛県松山市で住宅が焼ける火事があり、この家に住む70代の夫婦が死亡しました。警察と消防によりますと、火事があったのは愛媛県松山市久万ノ台の住宅で、きょう午前0時45分ごろ、近所の住人から「1階から炎が見える」と消防に通報がありました。およそ2時間半後に消し止められ、この家に住む葛原智さん（78）と、妻の三恵さん（77）が救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。1階部分の台所と居間付