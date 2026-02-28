今月13日に第1子誕生を報告した元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）が27日、自身のインスタグラムを更新。生まれたばかりの長女を両親に会わせることができたことを報告し、両親と妻でタレントの加島ちかえ（37）と長女の“親子3世代”5ショットを披露した。【写真】「幸せですね〜」「親孝行できましたね」愛娘＆妻＆両親との“親子3世代”5ショットを披露した城咲仁城咲は「昨日はやっと両親に娘を会わせられました ち