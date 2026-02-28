北海道の道路で走行中、視界を完全に遮る原因不明の白煙がカメラに捉えられた。また、千葉県の高速道路では、謎の落下物にあわや衝突という場面も記録されていた。突然の白煙で走行中に“視界消失”北海道・札幌市の道路で1月28日に撮影されたのは、思わず“ヒヤリ”とする瞬間だ。突然、目の前が白い煙に包まれ、視界が塞がれてしまった。一体、何が起きたのか？映像を確認すると、前を走るトラックから煙が出ているようにも見え