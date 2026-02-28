イタリア・ミラノで27日、路面電車が脱線する事故が起き、2人が死亡、およそ50人がケガをしました。地元メディアなどによりますと、イタリア有数の観光都市ミラノの中心部で27日、最新型の路面電車が脱線し、沿道の店舗に突っ込みました。この事故で、2人が死亡、およそ50人がケガをしました。現場を訪れたミラノ市長は死亡した1人は乗客で、もう1人は通行人だったと明らかにしました。運転士は、直前の停留所を停車せずに通過して