人気YouTuberのヒカルが28日、自身のXを更新。YouTubeで「勝つ」人物像についてつづった。「俺がYouTubeを始めた頃は批判や炎上上等で攻撃的な人が評価されていたそこから数年が立つと攻撃的な人は叩かれて落ちてほとんど居なくなっていき、よりクリーンな人が評価されるようになった」と前置きした上で「そして今またXを見てたら当時のような炎上上等のインプ稼ぎが横行している時代は繰り返す」と書き出した。「つまりは根強