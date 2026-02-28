大谷翔平が投稿した映像が話題にドジャースの大谷翔平投手は27日、野球日本代表「侍ジャパン」が中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に5-3で勝利した後、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新した。ロッカールームの様子とともに牧秀悟内野手（DeNA）の動画を公開し「ナイスゲーム」とチームの勝利を祝福した。大谷は27日、試合には出場せずベンチからチームメートを鼓舞した。チームは5-3で