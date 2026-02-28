1.神経質な猫 神経質な性格の猫は、多頭飼いに向かない可能性が極めて高いでしょう。とはいえ、猫はもともと神経質な面を持ち合わせています。その中でも、「怖がり」なタイプの猫はひとりっこがおすすめです。 というのも、怖がりな猫は、新しい環境や家族の変化に著しくストレスを溜めてしまうからです。万が一、新しい猫がお転婆な性格だったら…。今までの生活を壊されるショックで、体調を崩してしまう可能性もあり