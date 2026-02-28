アンバー・グレンが五輪フェアプレー賞の最終ノミネートにミラノ・コルティナ五輪の公式サイトはフェアプレー賞の投票を開始した。「最も印象に残ったフェアプレーの瞬間はどれですか？」と呼びかけている。最終ノミネートの1人に名を連ねたのが、フィギュアスケート女子のアンバー・グレン（米国）。公式サイトでは「心の傷が癒えない間、自身よりもライバルの精神状態を優先した。彼女自身も失望していたにもかかわらず、ス