1981年の登場以来、不動の人気を誇るロッテの「雪見だいふく」。そんな冬を代表するアイスが、昨年、新たな姿を見せて話題になりました。その名も、「生雪見だいふく」。発売後即完売してしまったという人気商品が、なんと今、1年ぶりに復活しているのです。実際に食べてみたところ、昨年買いそびれた人にも、今年初めて知った人にもおすすめな、新食感スイーツであることがわかりました！ロッテ「生雪見だいふく」最近、ロ