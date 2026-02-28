奥平大兼 奥平大兼が、2026年夏より放送を開始する夜ドラ『税金で買った本』に出演が決定。今回が連続ドラマ初主演。10年ぶりに訪れた図書館でアルバイトを始めることになるヤンキー高校生・石平紀一（いしだいら きいち）を演じる。同作は、ずいの（原作）と系山冏（作画）による、図書館を舞台にした「お仕事マンガ」を実写化したもの。奥平は、10年ぶりに訪れた図書館でアルバイトを始めることになるヤンキー高