ホンダは27日、新型CR-Vを発売した。最新モデルは6代目となり、快適性や走行性能などが向上している。【こちらも】トヨタ、「ヤリス」「ヤリスクロス」を一部改良3月2日発売へCR-Vは1995年の国内デビュー以来、全世界での累計販売台数が1,500万台に達しており、ホンダSUVの代表格として活躍している。今回登場した6代目は「感動CR-V」をグランドコンセプトとしており、使いやすさや走りやすさ、ドライバビリティーなどを磨き