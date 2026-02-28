Nintendo Switch/Steamのゲーム「電気街の喫茶店」は、超のつくブラック企業で心身共にボロボロになった主人公が、電気街の片隅にあるメイド喫茶の雇われ店長として住み込みで働くことになるADVです。4人のメイドさんと過ごしながらつぶれかけのメイド喫茶の復興を目指すほか、大阪日本橋の電気街にある実際の店舗や人気のインディーゲーム作品とコラボしたサブ要素をたっぷり楽しむことができます。電気街の喫茶店 | Game | PLAYI