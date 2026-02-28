28日午前、長野県千曲市で住宅が燃える火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。激しく立ち上る炎と黒い煙。28日午前9時すぎ、千曲市稲荷山で「建物全体が燃えている」などと消防に多数の通報がありました。近所の人は「黒い煙がすごかったので、来てみたらもう燃えていた感じです。」燃えていたのは鈴木春紀さんの木造2階建て住宅で、火は約2時間後にほぼ消し止められましたが焼け跡から1人の遺体が見つかりました。鈴