女優の前田敦子が２８日、都内で１４年ぶりの写真集「Ｂｅｓｔｅ（ベステ）」（講談社刊、税込み３３００円）発売記念会見に登場した。「これが最後」と語る写真集はオーストリア・ウィーンで撮影。タイトルの「Ｂｅｓｔｅ」はドイツ語で「最高」を意味し、これまでの歩みと現在地を凝縮するという意味を込めた。今作への思いについては、「世の中的にも、ＳＮＳが主流になってきている。写真集の良さを考えたときに、ＳＮＳと