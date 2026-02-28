adieu (上白石萌歌)が、5月30日に神奈川・KT Zepp Yokohamaでワンマンライブ『adieu Live 2026 bleuir』を開催することを発表した。【写真】ワンマンライブ『adieu Live 2026 bleuir』キービジュアル昨年開催されたライブ『adieu LIVE 2025 a la plume』は、“羽”をモチーフに、幻想的で浮遊感のある世界が描かれた。今回のタイトルの「bleuir」は、青く色づくことを意味しながら、完成には至らない言葉。adieuは今回、その曖