俳優の奥平大兼が、2026年夏スタートのNHK夜ドラ『税金で買った本』で連続ドラマ初主演を務めることが27日、発表された。図書館を舞台にした人気お仕事マンガを実写化。ヤンキー高校生が図書館でアルバイトを始めるという異色の設定で、ライブラリー・ヒューマンコメディーを描く。【限定版表紙】色気ダダもれ！スーツでクールな奥平大兼本作は、ずいの・系山冏による同名漫画が原作。脚本は坂口理子、音楽は吉川慶が手がける