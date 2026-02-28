パキスタンの戦闘機を警戒するタリバン兵士＝27日、アフガニスタン・ホスト州（ロイター＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン軍は27日夜、アフガニスタン東部ナンガルハル州にあるイスラム主義組織タリバン暫定政権の軍事施設を空爆した。27日未明も攻撃しており、パキスタン治安当局筋は「タリバンの無差別な侵略に対する作戦は継続中だ」と表明した。米国務省は27日、共同通信の取材に対し、アフガンを空爆したパキスタン