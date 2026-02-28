【ワシントン＝阿部真司、ニューヨーク＝木瀬武】生成ＡＩ（人工知能）開発を手がける米新興企業アンソロピックが、ＡＩ技術の軍事利用に関する制限撤廃を求める国防総省の要求を拒否し、トランプ大統領は２７日、同社の技術を利用しないよう連邦政府機関に指示するなど同社への圧力を強めている。ＡＩの軍事利用を巡る政権と企業の対立が表面化した。トランプ氏は自身のＳＮＳで同社を「急進左派企業」と非難し、「彼らは米国