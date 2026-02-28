お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）、金ちゃん（40）が28日深夜に配信されたABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」に出演。ハライチの澤部佑が売れた理由を独自の目線で分析した。2人は近年、有望な若手芸人の解散が増加していることを明かし、“コンビ解散確定”の危険な行動を語った。「ネタ書いている方が『こいつネタ作ってないんですよ』と、目先の笑いを取り出したら解散確定」と紹介した。金ちゃんは「今