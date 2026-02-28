日能研の集計によると、2026年の首都圏中学受験者数は5万3730人と前年並みで、受験率は18.6％と依然として高い水準を維持している。少子化の影響で小学校卒業生数は減少しているものの、中学受験熱は高止まりしている状況だ。 その裏で、家計負担も増大している。SPRIXが昨年8月に実施した「中学受験に関する調査」によると、中学受験にかけた費用のトップは200万円以上300万円未満が37.9％。300万円以上と回答した人が27.2％で、