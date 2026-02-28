「投資の利益の払い戻しを受けるには追加の手数料が必要」などとウソを言って現金をだまし取ろうとしたとして受け子の男が逮捕されました。警視庁によりますと、下地卓也容疑者は仲間と共謀して今月12日から26日にかけ、資産運用会社の社員を装って「投資の利益の払い戻しを受けるには、追加で手数料として500万円が必要」などとウソを言って、60代の女性から現金をだまし取ろうとした疑いがもたれています。不審に思った女性から