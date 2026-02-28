27日、大阪府東大阪市の集合住宅の一室で高齢の男女が倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察は息子とみられる男を殺人の疑いで逮捕しました。27日午後5時すぎ、東大阪市南荘町の集合住宅の一室で、「両親を殺してしまった」と警察に通報がありました。警察が駆けつけると、住人とみられる80代くらいの男女が意識がない状態で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、自ら通報して部屋