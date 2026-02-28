タレント、女優の吉田明加（よしだ・みく）が28日、結婚して第1子を妊娠していることが分かった。所属事務所のウイントが発表した。ウイントは「所属のタレント・女優として活動する吉田明加（よしだみく）が、このたび結婚いたしましたこと、ならびに第一子を授かりましたことをご報告申し上げます」と発表。続けて「吉田本人は現在安定期に入っており、今後は体調と相談しながら、お仕事のペースを調整しつつ活動を続けていく予