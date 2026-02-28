24時間テレビの募金で、県内のイオングループに寄せられた192万円余りが秋田放送のチャリティー委員会に贈られました。秋田放送で行われた贈呈式でイオン東北の辻雅信社長から、24時間テレビチャリティー委員会に目録が手渡されました。今回は県内のイオングループの店舗などおよそ104か所で行われた募金活動やチャリTシャツの売り上げで、あわせて192万8,606円が集まりました。寄せられた善意をもとに電