ピーチ・アビエーションは、国内線と国際線で「弾丸往復運賃」を夏スケジュールにも継続設定した。設定路線は東京/成田、大阪/関西、名古屋/中部、福岡、沖縄/那覇発着の国内・国際線。搭乗期間は4月7日から7月16日までで、設定曜日と期間は路線によって異なる。販売期間は2月25日正午から7月14日まで。路線別の最大滞在可能時間と往復運賃は以下の通り。いずれも発券手数料、空港施設使用料、座席指定料金などは別途必要となる。