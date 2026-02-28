安心安全なまちづくりを目指そうと、広島市内中心部で落書きをきれいにする取り組みが行われました。落書きを消す活動が行われたのは広島市中区の新天地公園です。学生ボランティアや地域住民など、およそ30人が参加し特殊な塗料を使って落書きを消していきました。広島中央署管内では去年、落書きの認知件数が27件ありビルの壁やシャッターにスプレーなどを使った落書きがあったという事です。■広島中央警察署塚本