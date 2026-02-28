巨人・田中将大投手（３７）が２８日、那覇キャンプ最終クール４日目にブルペン入り。実戦を極限まで想定して６９球の熱投を見せた。この日は実際のゲーム同様に、イニング間や味方の攻撃時間をイメージしながら休憩を挟みつつ、計３セットに分けて投球練習を実施。走者一塁やピンチの場面も想定しながら直球、カーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップ、スプリット、ツーシームと多彩な球種を満遍なく投げた。各セッ