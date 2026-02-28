元「モーニング娘。」後藤真希の弟で、千葉・八街市議を務める後藤祐樹氏の長女・芹澤もあ（２０）がブラックコーデを披露した。芹澤は２７日までに「全身黒コーデ」と記し、自身のインスタグラムでブラックコーデを公開。ふわっとしたアウターにミニスカート、ロングブーツを合わせ、美脚を披露した。この投稿にファンからは「もあちゃん可愛いッッ」「めためた可愛い」「好きコーデすぎる」「ほーんとに可愛い！もあちゃん