少女買春の罪などで起訴され自殺したアメリカの富豪、エプスタイン氏の事件をめぐり、クリントン元大統領が27日、議会の委員会で証言しました。クリントン氏はエプスタイン氏の犯罪行為について「全く知らなかった」としています。クリントン元大統領は、エプスタイン氏と交友関係があったことで知られ、司法省が公開した資料にエプスタイン氏と映る写真などが含まれていました。クリントン氏は27日、事件をめぐり議会下院の非公開