２０２３年の江東区長選を巡る公職選挙法違反事件で有罪が確定した木村弥生・前区長（６０）に対し、同区が支払った給料を返還するよう求めた訴訟の判決が２６日、東京地裁であった。衣斐瑞穂裁判長は「有罪が確定して当選が無効となっており、返還義務を負う」として、請求通り約１０００万円の返還を命じた。木村氏は、２３年４月の区長選で当選したが、事件を受けて同１１月に辞職。陣営幹部に報酬を支払ったなどとする同