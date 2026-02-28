女優・小芝風花が２７日までにＳＮＳを更新。人気女優とのプライベート旅行ショットを投稿して話題になっている。自身のインスタグラムに「森高の愛さんとのんびり島根旅行」とつづると、プライベートショットを公開。モデルで女優の森高愛との島根旅行の様子を披露した。浴衣で旅行を楽しむ姿や２人でじゃれ合う様子など仲睦まじい姿を投稿した。この投稿に「お二人の楽しそうな姿が見れて幸せです２枚目の横顔がお綺麗す