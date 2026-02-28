27日夜、熊本市の障害者グループホームで火事があり、警察は19歳の入所者の少年を放火の疑いで逮捕しました。逮捕された少年は２７日午後8時すぎ、自分が入所する熊本市中央区新屋敷の障害者グループホーム「きゅあはうす新屋敷」に火をつけた疑いが持たれています。木造２階建ての施設は約100平方メートル焼損しました。 当時、施設には職員を含む5人がいましたが、けが人はいませんでした。少