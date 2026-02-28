【NASCAR】第2戦 オートトレーダー400（エコーパーク・スピードウェイ／日本時間2月23日）【映像】エグい角度でウォールに衝突（実際の様子）NASCAR通算63勝を誇る40歳の名手を思わぬアクシデントが襲った。激しいクラッシュでマシンがウォールに直撃。その“当たり方”に現役ドライバーからも心配の声があがった。アクシデントに見舞われたのは、8号車を駆るベテランのカイル・ブッシュ（40）だ。レース中、ストレートのイン