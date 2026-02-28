元AKB48で女優の前田敦子（34）が28日、都内で、写真集「Beste」（講談社）の発売記念会見を行った。昨年12月にデビュー20周年を迎えた前田の、14年ぶりにして「これが最後」と語るメモリアル写真集。30代女性の「大人の恋」をテーマに、歴史と芸術、音楽が息づくオーストリア・ウィーンで撮り下ろした。美しい景観に「ぜひともデートに行ってほしい。私は男性と歩いてみたいと思いました。デートしたいな！と言いながら撮影して