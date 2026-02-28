【モデルプレス＝2026/02/28】NEWSの公式TikTokが、2月27日までに更新された。小山慶一郎が平成ファッションに身を包み「恋のABO」を踊る様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】41歳STARTOイケメン「骨格が神」ギャル男コーデ◆小山慶一郎、平成ギャル男ファッションで「恋のABO」ダンス小山は、首元にファーがついたブラウンのブルゾンにダメージ加工のスキニージーンズとブーツ、腰にチェックシャツを巻いた平成ギャル男風フ