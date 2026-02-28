ガールズグループ少女時代のティファニーと俳優ピョン・ヨハンが、互いをフォローし、“本物の夫婦”であることを証明した。去る2月27日、ピョン・ヨハンの所属事務所チームホープ側は、ピョン・ヨハンとティファニーの婚姻届提出を知らせ、同日、2人のプロフィールやSNSフォローリストにも小さな変化が生じた。【画像】ティファニーとピョン・ヨハン、“婚前”濃厚キス結婚式よりも先に婚姻届を提出して法的に夫婦となり、2人のプ