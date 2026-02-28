福岡県飯塚市で27日夜、追突事故を起こした熊本市の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。男は容疑を否認しています。警察によりますと27日午後10時40分ごろ、福岡県飯塚市口原で軽ライトバンが赤信号で停止していた乗用車に後ろから追突しました。追突された車を運転していた女性が首の痛みを訴えるなどの軽傷だということです。事故の通報を受けて警察官が駆けつけた際、軽ライトバンを運転していた男から酒の臭いがし