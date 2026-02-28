日本の有名企業を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「摩斯汉堡」の意味は？中国語で「摩斯汉堡」と表す日本の企業はなんでしょう？「汉堡」はハンバーガーを表しますが、マクドナルドではありません。いったい、中国語で「摩斯汉堡」と表す日本の企業とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「モスバーガー」