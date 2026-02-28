ネスレ日本は、2026年3月1日に新商品「ネスカフェ クーラー」を発売する。水に溶かすスティックタイプ製品で、フルーツフレーバーをまとった今までにないコーヒー体験を提供するという。新たなコーヒーファンを獲得すべく開発された新感覚のドリンク、その楽しみ方や味はいかに？啓蟄も間近に迫り、日に日に陽気は春へと向かっている。“ホット”から“アイス”へと飲み物も移行していく季節だ。しかし、日本で飲用されているコー