ローバー V8（1967年）1950年代後半にビュイック（写真）が開発したこの215立方L（3.5L）V8エンジンは軽量でコンパクト、かつ高出力だったが、信頼性が低く生産コストも高かったため、ゼネラルモーターズは手を引いた。その後、ローバーがこのエンジンの生産権を購入し、1967年のローバーP5に採用した。その後、ローバー、ランドローバー、MG、トライアンフ、モーガン、TVR、マーコスなど、2006年まで数多くのモデルに搭載された。