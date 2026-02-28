歌手・俳優の香坂みゆき（63）が26日、自身のインスタグラムを更新。習いごとで取り組んでいる「習字」の腕前を披露し、“美文字”に称賛の声が寄せられている。【写真】「すごいすごい」“美文字”が映える香坂みゆきの習字作品香坂は、前日25日の投稿で「賞状って大人になると中々もらう事ないですよね〜嬉しい #玄潮会 #書道」などとつづり、習いごとの書道で賞をもらったことを写真を添えて報告。名前入りの賞状には「第五