日本代表-豪州代表戦は3月8日に東京ドームで行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する豪州代表は28日、横浜スタジアムでDeNAと練習試合を行う。率いるのはデービッド・ニルソン監督。2000年にはディンゴの名前で中日でプレーしていた経験を持つ。そんな“日本をよく知る”敵将は、1次ラウンドで激突する野球日本代表「侍ジャパン」について「世界最強のチーム」と称した。前回大会で優勝を果たした侍ジャ