2016年6月16日に誕生した上海ディズニーリゾートが今年で10周年を迎えることを記念したイベント「With You，It’s Magic＋！」が、国際幸福デーである3月20日（金）からスタート。メインシンボルであるエンチャンテッド・ストーリーブック・キャッスルで新たなショーが開催されるほか、「Magic Wand（マジック・ワンド）」などのグッズも登場する。【写真】『ズートピア』新フロートも！上海ディズニー10周年のコンテンツ一覧