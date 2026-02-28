九州大名誉教授で日本考古学協会元会長の西谷正氏が、直接関わったり、研究の対象としたりした遺跡などについて語った西日本新聞連載の聞き書きシリーズ「考古の旅人」（2024年8〜12月掲載）を修正加筆した。三雲・井原遺跡、久里双水古墳、古代大宰府、首羅山遺跡、鷹島神崎遺跡、肥前名護城、シルクロード、高句麗、百済、新羅、加耶、野性号の航海、沖ノ島……と、小学5年生の時に土器を拾ったことで芽生えた探究心は時間と空