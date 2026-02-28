価格が高止まりしている影響で、集荷業者から卸売業者などに販売されたコメの量が調査開始以来最も少なくなりました。【映像】価格高止まり 卸などへのコメ販売量過去最少に農林水産省によりますと、集荷業者から卸売業者などに販売されたコメの量は1月末現在でおよそ63万トン（玄米ベース）でした。前の年の同じ時期より19%少なく、2014年の調査開始以来最も少なくなりました。減少の主な原因は高止まりしている価格です。