28日のボートレース鳴門G1「第2回スピードクイーンメモリアル」5日目2Rで、竹井奈美（36＝福岡）と塩崎桐加（33＝三重）がフライング返還欠場。賞典除外となり、発売額8757万6600円の約95％に当たる8347万7800円が返還された。竹井、塩崎はいずれも4月7日以降で30日間のフライング休みになり、ともにG2レディースオールスター（5月5〜10日・まるがめ）の出場権利がなくなった。