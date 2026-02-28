2月10日の前走きさらぎ賞で重賞初制覇を飾ったゾロアストロ（牡3＝宮田、父モーリス）は皐月賞（4月19日、中山芝2000メートル）に向けて調整を進めていく。28日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。